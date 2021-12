Conference League, Tottenham eliminato: ufficiale lo 0-3 a tavolino con il Rennes, Vitesse agli spareggi

Arrivata la decisione attesa su Tottenham-Rennes e i pronostici sono stati ampiamente rispettati. La Uefa ha infatti deciso di sanzionare gli Spurs con la sconfitta per 3-0 a tavolino dopo il rinvio del match con il Rennes di Conference League dello scorso 9 dicembre, eliminando di fatto la formazione di Conte dalla competizione. Notizia che riguarda da vicino anche la Roma, qualificata agli ottavi della terza coppa continentale, che vede così uscire di scena una delle sfidanti più accreditate.

La partita tra Tottenham e Rennes era stata rinviata per via dell'alto numero di casi di Covid negli Spurs. Successivamente la Uefa, nell'impossibilità di trovare una nuova data, aveva rimandato la questione alla Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo, che a sua volta ha chiamato in causa la Commissione d'Appello che ha poi deciso la sanzione per il club inglese.

Il Tottenham è stato punito con il ko a tavolino ai sensi del punto 3.1 dell'allegato J del regolamento della Conference League, che prevede appunto la sconfitta automatica per il club 'responsabile' del rinvio del match a causa di eccessivi casi positivi nel gruppo squadra nel caso in cui sia impossibile programmare una nuova partita (entro la data limite del 31 dicembre). Alla luce di questa decisione cambia anche la situazione del gruppo G: con 14 punti è primo il Rennes, già qualificato agli ottavi con un turno d'anticipo, segue il Vitesse a 10 e il Tottenham a 7. Agli spareggi passano quindi gli olandesi, che affronteranno il Rapid Vienna.

(uefa.com)

