Conference League, Roma agli ottavi: sorteggio il 25 febbraio, si gioca il 10 e il 17 marzo. Rischio Leicester e il Marsiglia 'degli ex', incognita Tottenham

E' arrivata nel modo più inaspettato. La Roma passa direttamente agli ottavi di finale di Conference League ed evita così lo spettro dei playoff, scenario che era diventato più che probabile dopo il doppio scivolone con il Bodo/Glimt. Lo stop dei norvegesi con lo Zorya ha fornito l'assist decisivo ai giallorossi. Un turno saltato a febbraio, dunque: l'appuntamento con l'Europa per i capitolini tornerà a marzo, precisamente il 10 e il 17.

Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà il 25 febbraio e la Roma troverà una delle vincenti degli spareggi tra le secondo classificate della Conference e le terze di Europa League (per le quali il sorteggio si terrà a Nyon lunedì 13 dicembre alle 14). In breve le regole: anche agli ottavi, cosi come agli spareggi, non sono ammessi scontri tra squadre della stessa federazione. Da regolamento, avendo chiuso il gruppo C al primo posto, la Roma disputerà in casa la gara di ritorno.

Tra le possibili avversarie dei giallorossi anche formazioni quotate come il Leicester e il Marsiglia degli ex Pau Lopez e Ünder. Ancora da definire la situazione del Tottenham, che dovrà recuperare il match con il Rennes e dovrà necessariamente vincere per passare il turno.

CONFERENCE LEAGUE: IL CALENDARIO DELLA SECONDA FASE

Sorteggio spareggi: 13 dicembre

Spareggi fase ad eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio

Sorteggio ottavi di finale: 25 febbraio

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Sorteggi quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)

LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE DI CONFERENCE LEAGUE

LASK Linz Gent Roma AZ Alkmaar Feyenoord Copenhagen Rennes Basilea

GLI SPAREGGI DI CONFERENCE LEAGUE (sorteggio il 13 dicembre alle 14)