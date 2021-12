Conference League, pareggio in campionato per il CSKA Sofia: 1-1 contro il Pirin

Prossimo avversario in Conference League della Roma, il CSKA Sofia in campionato ha pareggiato 1-1 in casa del Pirin Blagoevgrad. I bulgari, fanalino di coda nel girone europeo in cui è impegnata anche la Roma di Mourinho, erano passati in vantaggio al 70' grazie al gol di Muhar, ma sono stati poi raggiunti sul finire del match dal gol segnato da Manolev al 92'. In campionato la squadra di Mladenov è ferma al secondo posto, a 9 punti (con un match giocato in meno) dal Ludogorets primo in classifica.