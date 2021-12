Conference League, lo Zorya vince in campionato: 1-0 all'Inhulets Petrove

Nel prossimo turno di Conference League se la vedranno con il Bodo/Glimt capolista del gruppo C. sfida che potrebbe decidere il cammino della Roma. Intanto lo Zorya torna alla vittoria in campionato. La formazione ucraina, avversaria dei giallorossi nella terza coppa europea, ha battuto per 1-0 l'Inhulets Petrove nel 17esimo turno di campionato. Decide la rete di Favorov, che regala 3 punti preziosi allo Zorya che si riporta momentaneamente al terzo posto della Premier League ucraina a quota 35 punti, a +1 sul Dnipro che ha una gara in meno.