Conference League: focolaio Covid nel Tottenham, match con il Rennes rinviato a data da destinarsi

Rinviata a destinarsi la gara di Conference League tra Tottenham e Rennes, decisiva per le sorti della squadra di Antonio Conte nella competizione in cui è impegnata anche la Roma. Come informa il club stesso tramite un comunicato ufficiale, in seguito al focolaio Covid tra le fila della squadra londinese il match è stato rinviato a data da destinarsi. Uefa e club sono al lavoro per decidere una data in cui far disputare il match.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club. Full statement ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021