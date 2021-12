Conference League: CSKA Sofia-Roma in chiaro su TV8

Ultimo appuntamento europeo del 2021 in arrivo per la Roma, che giovedì prossimo sarà impegnata a Sofia contro il CSKA per l'ultima gara del gruppo C di Conference League. I giallorossi sono già certi di accedere almeno agli spareggi e conservano una speranza per la qualificazione diretta agli ottavi: oltre alla vittoria in Bulgaria servirà però anche una frenata del Bodo/Glimt, primatista del girone con 11 punti (uno in più della Roma) e impegnato sul campo dello Zorya. La partita, in programma il 9 dicembre alle 18.45, sarà trasmessa in chiaro anche su TV8, il canale di Sky del digitale terrestre, oltre che dalla stessa emittente satellitare e da DAZN.