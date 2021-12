Conference League, Conte: "Molto deluso dalla UEFA, il Tottenham farà ricorso"

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il West Ham. Il tecnico del Tottenham ha attaccato duramente la UEFA dopo la decisione di non far recuperare la partita di Conference League tra gli Spurs ed il Rennes, assegnando così la vittoria a tavolino al club francese. La sfida, in programma il 9 dicembre, venne prima rinviata e poi annullata a causa delle positività all'interno del gruppo squadra del Tottenham. Queste le parole di Conte: "Un'incredibile decisione. E questa decisione non è giusta. Tutto il mondo sa che stavamo affrontando un grande problema per via del Covid-19. Non abbiamo potuto giocare non per colpa nostra, ma perché avevamo molti giocatori contagiati e il Governo ha deciso di interrompere i nostri allenamenti, di chiudere il centro sportivo. Incredibile che la Uefa abbia preso questa decisione ingiusta, noi meritiamo di giocarci la qualificazione sul campo, non in questo modo. Sono molto deluso per la scelta della Uefa e non la capisco. Non voglio capirla. Mi auguro solo che in futuro, nel prossimo passo con la corte d'appello, la decisione venga ribaltata. Noi meritiamo di giocare, perché non è colpa nostra".