Champions League, Juventus-Malmö 1-0: gol di Kean e primo posto nel girone. Zenit-Chelsea finisce 3-3

Con le gare delle 18:45 si è chiusa la storia del Gruppo H di Champions League, quello con protagoniste assolute il Chelsea e la Juventus. La squadra di Allegri ha battuto il Malmö 1-0 e, complice il pareggio per 3-3 tra Zenit e Chelsea, ha anche ottenuto l'obiettivo massimo: il primo posto nel girone. Decisivo il gol segnato da Moise Kean al 18'. Nell'altro match del gruppo H, invece, sono andati in gol in ordine cronologico: Werner, Claudinho, Azmoun, Lukaku, Werner e Ozdoev allo scadere.