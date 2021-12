Champions League: Atalanta ko con il Villarreal, nerazzurri agli spareggi di Europa League

Il cammino europeo dell'Atalanta proseguirà negli spareggi di Europa League. I nerazzurri vanno ko nel match decisivo con il Villarreal, rinviato a oggi pomeriggio dopo la nevicata che ha colpito Bergamo ieri sera. Gli spagnoli passano per 3-2 grazie alle reti in successione di Danjuma (3' e 51') e Capoue (42'). Nel finale la formazione di Gasperini accorcia con Malinovskiy (71') e Zapata (80'), ma la rimonta non riesce. Il Villarreal va agli ottavi di Champions come seconda del gruppo F, l'Atalanta ora si giocherà il posto in Europa con una delle seconde classificate di Europa League.