VIDEO - Roma-Bodo/Glimt è già cominciata: i tifosi norvegesi 'si scaldano' tra cori e birra tra le vie del centro. E spuntano i primi sostenitori giallorossi

Il fischio d'inizio del match tra Roma e Bodo/Glimt è fissato per le 21 di stasera, ma per molti tifosi norvegesi la sfida è più viva che mai e la trasferta è nel pieno del proprio svolgimento. Come mostrato sui canali social del club, tanti tifosi del Bodo si sono riuniti in un noto pub del centro di Roma già nelle prime ore del pomeriggio, per prepararsi alla partita di stasera. Cori, birra e tipico clima da trasferta europea.

Continua il riscaldamento dei tifosi del Bodo/Glimt e tra i vari sostenitori del club norvegese spunta anche un tifoso con la maglia della Roma, che stando alle immagini sembra fornire qualche indicazione.