VIDEO - Mourinho: "Totale fiducia in Abraham"

"Fiducia totale in Abraham", assicura José Mourinho alla vigilia di Roma-Bodø/Glimt di Conference League analizzando il rendimento di Tammy Abraham. "Il problema siamo sempre noi, non è individuale. Per un giocatore che viene da una cultura calcistica, arbitrale, anche sociale diversa non è mai facile. Ha iniziato abbastanza bene, ha avuto un impatto positivo e adesso vive un momento non speciale, ma è un grande giocatore e abbiamo fiducia in lui, non c'è nessun problema - aggiunge -. Tornerà a giocare meglio, segnerà, abbiamo fiducia totale in lui".