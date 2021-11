VIDEO - Mourinho: "Soddisfatto di Zaniolo, sta bene fisicamente"

Focus anche su Nicolò Zaniolo: in conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Bodø/Glimt di Conference League in programma domani sera all'Olimpico, dedica un pensiero anche al 22 giallorosso. "Dopo due anni di infortuni non è facile. Contro la Juve si è sentita la paura di un giocatore che ha sofferto tanto. È normale avere queste paure, solo il tempo può aiutare a dimenticare. Fisicamente sta bene, è fortissimo, ma ci sono dettagli dal punto di vista tattico che deve imparare e migliorare - dice il portoghese -. È normale a 23-24 anni, soprattutto quando hai 'perso' due anni della tua carriera ai box ci sono cose da imparare. È un bravo giocatore, è un professionista che lavora, sono soddisfatto".