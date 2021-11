VIDEO - Abraham: "È il momento di dimostrare la mia leadership. Arbitri sotto pressione"

Dal suo attuale rendimento fino a Roma-Milan e al commento sul rigore assegnato ad Ibrahimovic: Tammy Abraham si esprime alla vigilia di Roma-Bodø/Glimt. "Nel calcio capita di avere alti e bassi, ma è proprio nei momenti peggiori che si impara di più di se stessi e della propria squadra. Per un giocatore del mio calibro, inserito in un contesto di squadra con tanti leader, questo è il momento migliore di dimostrare la mia leadership e cercare di aiutare la squadra - dice l'attaccante inglese -. È normale che tutti vorrebbero vincere le partite e giocare la stagione perfetta, ma capita di attraversare momenti difficili ed è il momento di superarli".

"Sulla decisione arbitrale mi limito a dire che gli arbitri sono sotto una pressione enorme, è umano commettere errore - aggiunge commentando il rigore per il Milan -. È evidente che in quanto parte in causa e giocatore della Roma non vorrei che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi ma capita".