Roma-Zorya: Veretout sbaglia un rigore, secondo errore consecutivo dagli 11 metri

Secondo errore consecutivo dal dischetto per Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma si è fatto parare un calcio di rigore nel corso del match di Conference League tra i giallorossi e lo Zorya, fallendo l'opportunità di chiudere il match già nel primo tempo.

Al 39' , sul punteggio di 2-0 l'arbitro Kovacs assegna un rigore per un fallo in area su Carles Perez. Sul dischetto si presenta il francese, rigorista designato, che calcia basso alla sinistra di Matsapura che però intuisce la traiettoria e respinge la sfera. Per Veretout secondo errore stagionale dopo il penalty sbagliato in Juve-Roma. Episodio contestato due volte: in primis perchè l'arbitro Orsato lo concesse annullando la segnatura precedente di Abraham, poi perchè non fece ripetere il rigore nonostante l'ingresso in area di alcuni giocatori bianconeri.