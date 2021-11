Roma-Zorya: i giallorossi scenderanno in campo con la patch "1-5-2-2" contro la violenza sulle donne

Domani, 25 novembre, la Roma sfiderà in casa lo Zorya, in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E per l'occasione il club giallorosso indosserà sulla spalla della maglia da gioco la patch "1-5-2-2" per la campagna #SaveTheTactic.

? Domani, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, scenderemo in campo con lo Zorya con la patch 1?5?2?2 #SaveTheTactic sulle maglie ♥️#ASRoma #RomaZorya pic.twitter.com/Sonf79atGf — AS Roma (@OfficialASRoma) November 24, 2021