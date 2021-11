Roma-Zorya: esordio per Missori e pallone in regalo da Mourinho (FOTO e VIDEO)

Durante il match tra Roma e Zorya, al minuto 79 Mkhitaryan è stato sostituito per preservarlo per la sfida di campionato contro il Torino, che si giocherà domenica alle ore 18:00. Al suo posto è entrato Filippo Missori, classe 2004. Per il giovane giocatore della Primavera si tratta del debutto assoluto con la prima squadra e Mourinho gli ha voluto concedere una decina di minuti. In questa stagione Missori ha giocato 7 partite con la Primavera di De Rossi, per un totale di 601 minuti. Inoltre il diciassettenne è il primo calciatore nato a partire dal 2004 a giocare un match in competizioni UEFA con una squadra italiana.

Al termine del match José Mourinho ha preso un pallone e lo ha consegnato proprio a Missori come ricordo di questa storica serata per lui.

? Esordio con la maglia giallorossa per il classe 2004 Filippo Missori#RomaZorya #ASRoma pic.twitter.com/TQj1hlOJoq — laroma24.it (@LAROMA24) November 25, 2021

2004 - Filippo #Missori è il 1° calciatore nato a partire dal 2004 a giocare un match in competizioni UEFA con una squadra italiana. Gioventù.#RomaZorya — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) November 25, 2021