Roma-Bodo/Glimt: la moviola. Due rigori negati ai giallorossi

Roma in campo contro il Bodo/Glimt per riscattare il 6-1 incassato nel match di andata e per ritrovare il primo posto del proprio gruppo in Conference League. Questi gli episodi del match:

91' - Altro episodio dubbio, trattenuta vistosa di Moe ai danni di Mancini che cade in area, con il difensore norvegese che si disinteressa del pallone. Papapetrou fischia invece il fallo in attacco in favore del Bodo.

84' - Il gol del pari della Roma arriva dopo la segnalazione della Goal Line Technology, colpo di testa di Ibanez respinto da Haikin quando il pallone aveva già varcato completamente la linea. Dopo la rete insulti reciproci tra le due panchine, Papapetrou costretto ad intervenire. Cartellino giallo per Giovanni Cerra, match analyst giallorosso al fianco di Mourinho in panchina

74' - Giallo per Cristante e per il portiere avversario Haikin. Battibecco tra i due dopo che Cristante aveva rialzato da terra forzatamente Haikin invitandolo a riprendere velocemente il gioco.

72' - Altro rigore negato alla Roma. Su calcio d'angolo tocco con il braccio largo di Konradsen, che prende il pallone con il polso. Anche stavolta Papatreou non vede e lascia correre, nonostante le reiterate proteste di Cristante e Ibanez.

48' - Rigore non assegnato alla Roma. Su un cross dalla destra di Abraham El Shaarawy tenta un colpo di testa ma viene anticipato da Moe. Netto l'intervento con il gomito del difensore norvegese, arrivato in ritardo sul pallone e con il braccio ampiamente largo. L'arbitro Papatreou, che non ha l'ausilio del VAR (non disponibile in Conference League) non vede e lascia correre.