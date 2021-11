José Mourinho richiama all'appello gli epurati. Il tecnico giallorosso ha infatti convocato Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral per il match di questa sera contro il Bodo-Glimt. [...]

Non ci sarà invece Lorenzo Pellegrini, a riposo per l'infiammazione del ginocchio sinistro, e Matias Viña che non è stato convocato per un problema muscolare. [...]