Quote: sale a 10 l'offerta per la vittoria finale della Roma in Conference League. Ora è favorito il Tottenham a 6,50

Una sonora sconfitta e un pareggio in casa contro i norvegesi del Bodo Glimt hanno minato le certezze europee della Roma, costretta ora a rincorrere in un girone di Conference League che sembrava essere alla portata dei giallorossi. Come riporta Agipro, anche i bookmaker hanno deciso di rivedere le proprie stime sulla formazione di Josè Mourinho tanto che, secondo i betting analyst di Snai, la Roma non è più la favorita alla vittoria finale con un successo nella competizione (un mese fa in quota 5,50) che vale 10 volte la posta.

Se da un lato le quotazioni di un successo della Roma nella finale del prossimo 25 maggio che si giocherà all'Arena Kombetare di Tirana sono in calo, a salire è il Tottenham: l'effetto Conte sugli Spurs, infatti, ha portato la squadra londinese a diventare la prima favorita per la conquista del trofeo, in quota 6,50. Più staccate le altre con Rennes e Feyenoord a 12 mentre un trionfo di una tra Basilea o AZ Alkmaar vale 20 volte la posta.