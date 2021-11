La Roma prova a rifarsi in Europa e la chance per il riscatto passa per i 3 punti in palio con il Bodo/Glimt. Dopo il 6-1 dell'andata, i giallorossi ritrovano i norvegesi all'Olimpico per il quarto turno di Conference League. Giallorossi in svantaggio per 1-0 al termine del primo tempo. Questi gli scatti del match: