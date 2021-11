Europa League: Lazio qualificata ai playoff, 3-0 alla Lokomotiv Mosca

La Lazio supera lo scoglio del girone di Europa League. Se sarà qualificazione diretta agli ottavi o se dovrà passare per i playoff si deciderà nello scontro diretto con il Galatasaray. I biancocelesti battono per 3-0 a Mosca la Lokomotiv. Decide la sfida la doppietta su rigore di Immobile e il gol di Pedro. Secondo posto assicurato con 8 punti, in caso di vittoria nell'ultimo turno con il Galatasaray l'undici di Sarri potrebbe passare direttamente agli ottavi (all'andata finì 1-0 per i turchi). Ancora da definire la squadra che scenderà in Conference League: il Marsiglia degli ex romanisti Pau Lopez e Under, sconfitto proprio dal Galatasaray per 4-2, si gioca il posto proprio con la Lokomotiv.