Conference League: Zorya ko in campionato, sconfitta per 2-1 con il Lviv

Lo Zorya Lugansk cade in campionato a pochi giorni dal match con la Roma in Conference League, decisivo per il cammino europeo dei giallorossi. La formazione ucraina incassa il ko a Leopoli in casa del Lviv per 2-1. Zorya in svantaggio di 2 gol nel primo tempo, nella ripresa accorcia le distanze Lunyov. Classifica momentaneamente invariata e terzo posto provvisoriamente confermato a quota 29 punti per l'undici ucraino, che potrebbe essere sorpassato dal Vorskla.