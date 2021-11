Conference League, vittoria in campionato per lo Zorya: 3-0 al Veres Rivne

Non sbaglia in campionato la prossima avversaria europea della Roma: lo Zorya, che affronterà i giallorossi all'Olimpico il prossimo 25 novembre, vince in casa contro il Veres Rivne. A decidere il 3-0 finale è una tripletta di Shahab Zahedi, che timbra il cartellino al 47', al 49' a all'83'. Gli uomini di Viktor Skrypnyk tengono dunque il passo di Shakhtar e Dinamo Kiev, appaiate in testa alla classifica a quota 35 punti (+6).