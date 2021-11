Conference League, ROMA-BODØ/GLIMT: le formazioni UFFICIALI. Cristante in difesa, Darboe dal 1' (VIDEO)

LAROMA24.IT - Col Bodø/Glimt, seconda parte: dopo il 6-1 subìto all'andata, la Roma ospita i norvegesi allo Stadio Olimpico per conquistare la vetta del girone C in Conference League. Senza Viña e Pellegrini, Mourinho arretra Cristante e inserisce Darboe in mediana con Veretout, mentre sulla trequarti Mkhitaryan sostituisce il capitano giallorosso alle spalle di Abraham. Tornano a disposizione i quattro esclusi dopo l'andata, Diawara, Villar, Reynolds e Mayoral, che si accomodano inizialmente in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibañez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Bove, Missori, Villar, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Mayoral.

All.: Mourinho.

BODØ/GLIMT: Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan; Fet, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

A disp.: Smits, Høibråten, Berg, Vetlesen, Kongsro, Moberg, Selvåg Nordås, Kvile, Pernambuco, Mugisha, Koomson.

All.: Knutsen.

Arbitro: Anastasios Papapetrou. Assistenti: Tryfon Petropoulos - Iordanis Aptosoglou. IV uomo: Aristotelis Diamantopoulos.

PREPARTITA

19.45 - Roma e Bodø/Glimt comunicano le formazioni ufficiali:

19.35 - Ufficiali entrambe le formazioni, come fa sapere l'Uefa. Così la Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

19.25 - I tifosi norvegesi al seguito del Bodø/Glimt sono all'interno dell'Olimpico, sistemati nel settore ospiti:

19.20 - Le squadre arrivano allo Stadio Olimpico, come mostrano su Twitter: