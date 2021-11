Conference League, il Cska Sofia vince in campionato: 1-0 nel derby contro il CSKA 1948

Vittoria in campionato per una delle avversarie di Conference League della Roma: si tratta del Cska Sofia, che si è imposto per 1-0 contro i rivali cittadini del Futbolen Klub CSKA 1948 Sofia. A decidere il match una rete di Jurgen Mattheij, siglata al trentesimo minuto della prima frazione di gioco. La classifica ora vede gli uomini Mladenov inseguire il primo posto occupato dal Ludogorets a distanza di 7 punti - il Ludogorets ha però disputato una partita in più -.