Conference League, il CSKA Sofia perde in trasferta: 2-0 per il Ludogorets

Ko in trasferta per il CSKA Sofia in campionato: il club bulgaro, prossimo avversario della Roma nell'ultima giornata della fase a gironi di Conference League (CSKA Sofia-Roma in programma il 9 dicembre alle 18.45), perde per 2-0 in casa del Ludogorets primo in classifica. In gol Sotiriou su rigore e Tchibota.