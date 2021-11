Conference League: festa scudetto rimandata per il Bodo/Glimt, 0-0 con il Rosenborg

Festa scudetto solo rimandata per il Bodo/Glimt, che manca il colpo decisivo per conquistare il secondo titolo della sua storia. Gli avversari della Roma in Conference League, che con i giallorossi si contendono il primato del gruppo C e il passaggio diretto agli ottavi di finale, hanno pareggiato per 0-0 con il Rosenborg nel ventottesimo turno di Eliteserien. A due giornate dal termine il Bodo guida la classifica con 59 punti, 6 in più del Molde impegnato stasera contro il Brann