Conference League: clamoroso Tottenham, ko 2-1 in Slovenia e addio primo posto. Rennes, Feyenoord, Gent e Copenhagen agli ottavi

Terminate le gare di Conference League in programma alle 18. Mentre si definisce il quadro delle qualificate agli ottavi, fa notizia il clamoroso ko del Tottenham. L'undici guidato da Antonio Conte viene sconfitto per 2-1 a Maribor dagli sloveni del Mura. Ko che certifica l'addio al primo posto del girone e alla qualificazione diretta agli ottavi. Resta il posto nei playoff, conteso con gli olandesi del Vitesse. Agli ottavi vanno Rennes, Feyenoord e Copenhagen, passaggio matematico anche per il Gent dopo il ko del Partizan.

Questi i risultati finali (in rosso le qualificate agli ottavi, in blu le squadre qualificate almeno ai playoff):

GRUPPO A

HJK-Alaskert 1-0

Classifica: Maccabi Tel Aviv e LASK Linz 10, HJK 6, Alaskert 0

GRUPPO B

Flora Tallin-Partizan 1-0

Classifica: Gent 10, Partizan 7, Flora Tallin 5, Anorthosis 2

GRUPPO E

Maccabi Haifa-Union Berlino 0-1

Slavia Praga-Feyenoord 2-2

Classifica: Feyenoord 11, Slavia Praga 7, Union Berlino 6, Maccabi Haifa 4

GRUPPO F

Lincoln Red Imps-Copenhagen 0-4

Slovan Bratislava-PAOK Salonicco 0-0

Classifica: Copenhagen 12, Slovan Bratislava e PAOK Salonicco 8, Lincoln Red Imps 0

GRUPPO G

Mura-Tottenham 2-1

Rennes-Vitesse 3-3

Classifica: Rennes 11, Vitesse e Tottenham 7, Mura 3

GRUPPO H

Qarabag-Omonia Nicosia 2-2

Kairat Almaty-Basilea 2-3

Classifica: Basilea e Qarabag 11, Omonia Nicosia 3, Kairat Almaty 1