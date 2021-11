Con Kovacs lo 0-2 al Braga della scorsa stagione. Per lo Zorya una sconfitta e un pareggio col fischietto romeno

Non sarà una novità assoluta per la Roma: giallorossi e Istvan Kovacs si sono incontrati sul rettangolo di gioco già in occasione della partita di Europa League in casa del Braga, andata in scena lo scorso 18 febbraio. In quell'occasione i giallorosso, all'epoca guidati da Paulo Fonseca, si imposero per 0-2 con reti di Dzeko e Mayoral.

Doppio precedente per lo Zorya, invece, con Kovacs: il più recente è la sconfitta nelle qualificazioni di Europa League di quest'anno, con gli ucraini sconfitti per 2-3 in casa dal Rapid Vienna. L'altro risale alla stagione '16/'17: fu 1-1 nella fase a gironi di Europa League contro il Fenerbahce.

