Champions League, ko Juve a Stamford Bridge: poker del Chelsea. 3-3 dell'Atalanta con lo Young Boys

Serata di Champions League con in programma in serata, dopo le gare pomeridiane, le partite valide per la quinta giornata della fase a gironi. Ko della Juventus a Stamford Bridge: il Chelsea passa 4-0 con le reti di Chalobah, Reece James, Hudson-Odoi e Werner. L'altra squadra italiana impegnata oggi, l'Atalanta, pareggia in casa dello Young Boys.

Tutti i risultati finali:

Chelsea-Juventus 4-0 (25' Chalobah, 55' James, 58' Hudson-Odoi, 95' Werner)

Young Boys-Atalanta 3-3 (10' Zapata, 39' Siebatcheu, 51' Palomino, 80' Sierro, 84' Hefti, 87' Muriel)

Barcellona-Benfica 0-0

Lille-Salisburgo 1-0 (31' David)

Siviglia-Wolfsburg 2-0 (12' Jordan, 97' Mir)

Malmo-Zenit 1-1 (28' Rieks, 92' rig. Rakitskiy)