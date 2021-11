Champions League: il Milan batte l'Atletico e spera. Vincono anche Real, Sporting, Liverpool, City e Lipsia

Triplice fischio sulle gare di questo mercoledì di Champions League, valide per la quinta giornata della fase a gironi. Può ancora sperare nella qualificazione il Milan di Pioli, che passa in vantaggio allo scadere dei 90 minuti dopo una partita bloccata sullo 0-0. Stravince il Lipsia, che passa per 0-5 sul campo del Bruges. Vittoria anche per lo Sporting Lisbona - 3-1 contro il Borussia Dortmund - e il Real Madrid - 0-3 in casa dello Sheriff Tiraspol.

Il Liverpool piega il Porto 2-0 grazie alle reti di Alcantara e Salah, mentre il Manchester City la spunta sul PSG: 2-1 in rimonta con reti di Sterling e Gabriel Jesus, dopo il vantaggio firmato da Mbappé.