In scena oggi e domani la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Vittorie in trasferta per Bayern Monaco e Manchester United: i tedeschi passano 2-1 in casa della Dynamo Kiev, i Red Devils superano 2-0 il Villarreal.

Per il Bayern in gol al 14' Lewandowski con una straordinaria rovesciata e Coman al 42' prima della rete nella ripresa di Garmash. Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho firmano invece il successo dello United, guidato in panchina da Carrick dopo l'esonero di Solskjaer.