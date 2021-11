Champions League: Dzeko piega lo Shakhtar, l'Ajax vince in rimonta sul Besiktas

Triplice fischio sui 2 anticipi del mercoledì di Champions League. Al Meazza l'Inter si impone per 2-0 sullo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi: dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate sale in cattedra Edin Dzeko, che decide con una doppietta - 50 reti nelle competizioni europee per l'attaccante bosniaco -. Nell'altro match del pomeriggio l'Ajax vince in rimonta sul Besiktas: 1-2 il punteggio, con Haller che ribalta il vantaggio di Ghezzal.

Gli uomini di Inzaghi scattano così momentaneamente al primo posto in classifica nel girone D, in attesa del match tra Sheriff e Real Madrid di stasera. Ajax confermatissimo a punteggio pieno in testa al Gruppo C.