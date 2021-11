Problemi per il Bodø/Glimt in vista della Roma. Con Patrick Berg e Ulrik Saltnes fuori per infortunio, il club norvegese rischia di perdere anche Fredrik Bjørkan, uscito per infortunio nell'ultimo match di campionato contro il Sandefjord. Il giocatore zoppicava vistosamente, ed è in forte dubbio per il match dell'Olimpico.

(www.nettavisen.no)