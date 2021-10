FOTO E VIDEO - Bodø/Glimt-Roma: confronto tifosi-squadra sotto il settore ospiti

La Roma esce malissimo dalla trasferta di Bodo, subendo una pesantissima sconfitta per 6-1. Allo stadio c'erano 400 tifosi della Roma, che al termine del match hanno chiamato i giocatori della Roma sotto il settore ospiti e hanno chiesto spiegazioni. Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham in prima fila a parlare con i tifosi: il capitano aveva provato a dare la propria maglia ai sostenitori presenti, ma dopo aver capito che quel gesto questa sera non sarebbe stato apprezzato ha deciso di rimettersi la maglia e di rimanere a parlare con i tifosi.

The AS Roma fans who travelled to Norway confronted the players after Roma lost 6-1 to Bodo/Glimt pic.twitter.com/Td30lt39jG

— Lupo TV (@LupoTVofficial) October 21, 2021