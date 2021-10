Sarri: "La sconfitta della Roma con il Bodo? Non so che scelte abbia fatto Mourinho, ma in Europa è sempre difficile"

SKY SPORT - Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare al termine di Lazio-Marsiglia, match terminato 0-0. Ecco le dichiarazioni del tecnico, a cui è stato chiesto un parere sulla sconfitta dei giallorossi contro il Bodo:

"Non lo so, stiamo parlando di una partita che non ho visto, non so con quale formazione abbia giocato, non so le scelte né i motivi delle scelte. Dirlo dall'esterno al buio è sempre molto difficile. In Europa è difficile sempre, anche quando incontri squadre di livello del ranking più basso, ma ti trovi in situazioni difficile comunque. Ricordo una partita col Chelsea in Bielorussia. Non è semplice perché ti trovi in situazioni non semplici".