Una serataccia per la Roma e per Josè Mourinho, che sulla panchina giallorossa deve per la prima volta subire l'onta di vedere la propria squadra incassare 6 gol in una sola partita. Al tecnico portoghese, in 1007 partite in carriera - stasera la numero 1008 -, non era mai successo.

1 - Una squadra di José Mourinho ha subito per la prima volta sei gol in un singolo incontro, alla partita numero 1008 da allenatore per il portoghese. Shock. #UECL #BodoGlimtRoma — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) October 21, 2021