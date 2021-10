FOTO - Bodø/Glimt-Roma 6-1

Una vera e propria figuraccia quella a cui va incontro la Roma in questa terza giornata del Gruppo C di Conference League. I giallorossi ne prendono 6 contro il Bodø/Glimt campione di Norvegia, con una prestazione dall'approccio discutibile e dal prosieguo senza nerbo. Non basta l'attenuante di una formazione pesantemente rimaneggiata. Di seguito gli scatti relativi alla serata da incubo degli uomini di Mourinho.