DARBOE: "Sento di essere cresciuto molto grazie a Mourinho. Cerco di dare il massimo, poi decide il mister chi gioca" (VIDEO)

ROMA TV+ - Dopo aver parlato nella consueta conferenza stampa pre-partita, il giovane centrocampista della Roma Ebrima Darboe ha rilasciato delle dichiarazioni anche ai microfoni dei canali ufficiali del club. Le sue parole:

"Sono partite importanti soprattutto per noi giovani, che abbiamo un po' più di spazio per dimostrare. Cerchiamo sempre di dare il massimo durante l'allenamento e poi è il mister a decidere chi gioca o no".

Quanto senti di essere cresciuto in questo inizio di stagione, anche grazie a Mourinho?

"Molto, perché ogni giorno in allenamento cerco di dare il massimo, di mettermi a disposizione del mister e poi sta lui a decidere chi gioca e chi no".