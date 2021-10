Conference League: successo casalingo per il Bodø/Glimt, 2-1 al Sarpsborg. Vince anche il CSKA

Vittoria casalinga in campionato per il Bodø/Glimt prima dell'impegno in Conference League contro la Roma, in programma in Norvegia giovedì alle 18.45. La squadra allenata da Knutsen batte il Sarpsborg 2-1: sblocca per i padroni di casa il gol di Botheim al 13', cui risponde nel finale Lindseth per il pareggio, ma il Bodø/Glimt trova il successo con un rigore all'86' messo a segno da Solbakken. Sale così a 47 punti in classifica, a +3 sul Molde secondo.

Oggi pomeriggio è sceso in campo anche il CSKA Sofia, altra avversaria della Roma nel gruppo C di Conference League. I bulgari hanno battuto 3-2 il Botev Plovdiv in uno scontro diretto per la zona alta della classifica. Il CSKA si è portato a un quarto d'ora dalla fine sul triplo vantaggio grazie alla doppietta di Caicedo e al gol di Yomov, subendo però 2 reti nel finale. Con il successo odierno la formazione di Mladenov scavalca proprio il Botev Plovdiv e si porta al secondo posto della Parva Liga a quota 22 punti, a due lunghezze dal primo posto ma con una gara in meno rispetto alla capolista Ludogorets (e complessivamente 3 match da recuperare).