Conference League: stop per il Bodo/Glimt in campionato, 1-1 con lo Stroemsgodet

L'euforia per il 6-1 alla Roma ha evidentemente giocato uno scherzo al Bodo/Glimt. Gli avversari dei giallorossi in Conference League pareggiano per 1-1 in casa dello Stroemsgodet e rischiano di perdere la testa della classifica dell'Eliteserien. Sblocca la partita Botheim, uno dei match winner della partita con la Roma, nel finale il Bodo si fa raggiungere. Il primo posto a quota 48 punti per ora è salvo ma domani il Molde, a una settimana dallo scontro diretto, con una vittoria potrebbe provare il sorpasso.

In campo anche le altre 2 eurorivali della Roma. Il CSKA Sofia è impegnato sul campo del Beroe (0-0 a fine primo tempo), mentre lo Zorya Lugansk conduce momentaneamente per 1-0 la sfida con il Kolos Kovalivka.