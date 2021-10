Conference League, sconfitta casalinga per il CSKA Sofia contro il Lokomotiv Plovdiv

Giornata da dimenticare per il CSKA Sofia, avversaria della Roma nel girone di Conference League. La squadra ucraina ha infatti perso l'odierno match casalingo valido per la decima giornata della massima divisione del campionato bulgaro. Il CSKA esce sconfitto per 3-1 contro il Lokomotiv Plovdiv, restando al terzo posto a quattro punti dalla capolista Ludogorets. I giallorossi di Mourinho affronteranno nuovamente gli uomini di Mladenov il prossimo 9 dicembre.