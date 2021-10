Conference League: lo Zorya si impone per 2-0 sul Rukh Lviv e accede ai quarti della Coppa d'Ucraina

Lo Zorya, squadra ucraina e avversaria della Roma nel girone di Conference League, è scesa in campo questo pomeriggio per disputare l'ottavo di finale della Coppa d'Ucraina contro il Rukh Lviv. Il club allenato da Viktor Skrypnyk si è imposto per 2-0 in casa degli avversari grazia a una doppietta di Zahedi durante i tempi supplementari, centrando così la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Lo Zorya affronterà nuovamente la Roma il prossimo 25 novembre tra le mura dell'Olimpico, nella quinta giornata della nuova competizione Uefa.