Conference League, lo Zorya cade male in campionato: 6-1 sul campo dello Shakhtar

Brutta sconfitta per lo Zorya, avversario della Roma in Conference League, che in campionato cade sul campo dello Shakthar Donetsk. Gli uomini di Roberto De Zerbi si sono imposti nella partita di oggi pomeriggio con il punteggio di 6-1. Lo Shakhtar aggancia dunque momentaneamente la Dinamo Kiev al primo posto in classifica, a quota 26, mentre lo Zorya rimane al quarto posto, con 20 punti.