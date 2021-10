Conference League: il Bodø/Glimt batte 2-0 il Molde e consolida il primo posto

Vittoria fondamentale per il Bodø/Glimt nella sfida più importante del campionato. A poco più di una settimana dalla partita di ritorno contro la Roma in Conference League, i norvegesi hanno battuto i rivali del Molde per 2-0 grazie alle reti di Vetlesen e del solito Solbakken. Con questo risultato il Bodø/Glimt consolida il primo posto in classifica, distaccando di 4 punti proprio il Molde, che si trova in seconda posizione a 47 punti.