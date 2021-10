Conference League: CSKA Sofia-Zorya 0-1. Il Vitesse piega il Tottenham

Si chiude la terza giornata della fase a gironi di Conference League: nel pomeriggio, oltre alla sconfitta della Roma in casa del Bodo/Glimt, si sono registrate le vittorie di Maccabi Tel-Aviv, Qarabag, Maccabi Haifa, Feyenoord, Vitesse - che si impone sul Tottenham -, Paok, Lask e Rennes. Pareggio, invece, fra Anorthosis e Flora.

Per quanto riguarda i match delle 21, invece, spicca in chiave Roma la vittoria dello Zorya sul CSKA Sofia - rimasto in 10 uomini nei minuti di recupero -: gli ucraini si portano così a quota 3, a 3 lunghezze dai giallorossi secondi nel gironcino. Primo il Bodo a quota 7, chiude il CSKA a 1.

TUTTI I RISULTATI

HJK-M. Tel-Aviv 0-5

Bodo/Glimt-Roma 6-1

Qarabag-Kairat 2-1

Maccabi Haifa-Slavia Praga 1-0

Feyenoord-Union Berlino 3-1

Vitesse-Tottenham 1-0

Copenaghen-Paok 1-2

Anorthosis-Flora 2-2

Alashkert-LASK 0-3

Mura-Rennes 1-2

Cluj-AZ 0-1

Basilea-Omonia 3-1

Partizan-Gent 0-1

Jablonec-Randers 2-2

Slovan Bratislava-Lincoln 2-0

CSKA Sofia-Zorya 0-1