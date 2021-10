Champions League: Atalanta ko a Old Trafford, il Man Utd rimonta e vince 3-2. Juve di misura sullo Zenit

Si è chiuso con le gare di questa sera il terzo turno di Champions League. Le prime partite di oggi, con fischio d'inizio alle 18:45, sono state Barcellona-Dinamo Kiev 1-0 e Salisburgo-Wolfsburg 3-1.

Delle squadre italiane sono scese in campo Juventus e Atalanta: i bianconeri di Allegri hanno vinto 0-1 contro lo Zenit, mentre i ragazzi di Gasperini hanno perso 3-2 in rimonta contro il Manchester United, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-2.

Gli altri match della serata: Benfica-Bayern 0-4, Chelsea-Malmo 4-0, Lille-Siviglia 0-0 e Young Boys-Villarreal 1-4.