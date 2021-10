Champions League: Inter ok contro lo Sheriff (3-1), il Milan perde ancora. Clamoroso 4-0 dell'Ajax contro il Borussia Dortmund

La terza giornata di Champions League si è aperta con due partite nel pomeriggio, nelle quali il Manchester City e lo Sporting Lisbona hanno dominato e vinto rispettivamente per 1-5 ed 1-4 contro Brugge e Besiktas.

Nei match delle 21, l'Inter non ha deluso le aspettative ed ha sconfitto lo Sheriff per 3-1. Notte fonda invece per il Milan che ha perso 1-0 contro il Porto ed ora si trova ultimo a zero punti nel suo girone.

Nelle altre sfide hanno vinto il PSG (3-2 contro il Lipsia), il Real Madrid (0-5 contro lo Shakthar Donetsk) ed il Liverpool (2-3 contro l'Atletico Madrid).

La sorpresa di giornata è stata sicuramente l'Ajax, che ha asfaltato il Borussia Dortmund con un clamoroso 4-0.