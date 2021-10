Bodø/Glimt-Roma, il programma della vigilia: rifinitura alle 10.30 a Trigoria, Mourinho alle 19 in conferenza in Norvegia

Tra il ko con la Juventus e il big match contro il Napoli in programma domenica alle 18.00 allo stadio Olimpico, per la Roma c'è la sfida di Conference League contro il Bodø/Glimt. Mercoledì alla vigilia della gara, che si disputerà giovedì alle 18.45 in Norvegia, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura alle 10.30 a Trigoria, mentre José Mourinho parlerà ai cronisti alle 19.00 dalla sala stampa dell'Aspmyra Stadion.

Allenameneto di rifinitura al mattino anche per il club norvegese, mentre non è ancora noto l'orario della conferenza stampa del tecnico Knutsen.