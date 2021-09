Zorya-Roma: Pellegrini e Kumbulla titolari, Mayoral in panchina

Si avvicina la sfida di Conference League, valida per la seconda giornata del girone, in casa dello Zorya con fischio d'inizio alle 18.45: Lorenzo Pellegrini, che ha saltato il derby per squalifica, guiderà i compagni contro il club ucraino. In difesa spazio a Marash Kumbulla, mentre Borja Mayoral si accomoda nuovamente in panchina. Lo fa sapere su Twitter l'inviato di Sky Sport Angelo Mangiante.

